بيبو يعلق على فوز الأهلي على فاركو

أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على فاركو في ‏المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة والتي انتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف ‏ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف مدير الكرة: حصدنا ثلاث نقاط مهمة في مشوارنا في مسابقة الدوري الممتاز، رغم ‏حالة الإرهاق الشديدة بسبب المباريات المتتالية التي يخوضها الأهلي في فترة زمنية قصيرة، ‏ونسعى إلى مواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة.‏

وواصل بيبو حديثه: نحتاج تواجد جميع اللاعبين في المرحلة الحالية، والجهاز الطبي يقوم ‏بدور كبير جدا في تجهيز جميع اللاعبين المصابين، وتواجدهم تحت تصرف الجهاز الفني في ‏ضوء احتياج الفريق لكل عناصره بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الفريق.‏

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني واللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد في الفترة ‏الحالية، لتحقيق أهداف الأهلي ومواصلة مشواره بقوة نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز في ‏الوقت الذي يخوض فيه الأهلي مباراة كل ثلاثة أيام.‏