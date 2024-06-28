تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة، وجرى التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ضبط 5 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بسوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطار، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من أحد الأشخاص، بإقدام مجموعة من الأشخاص على الحفر والتنقيب داخل منزل مجاور لمنزله ملك المدعو عادل ع م ف، 49 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط كل من مالك المنزل المذكور، والمدعو كامل ا ا ع، 48 عامًا، ومقيم دائرة قسم أول سوهاج، والمدعو مصطفى ا ر ا 36، عاما، عامل، ومقيم دائرة مركز سوهاج، والمدعو علاء ع ع ع، 31 عامًا، حاصل على ليسانس آداب، ومقيم دائرة قسم أول سوهاج، والمدعو محمد ا ح م، 30 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم دائرة قسم أول سوهاج.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة وجود حفرة دائرية الشكل بمنزل المتهم الأول، مكون من 3 طوابق مبني بالطوب اللبن والطين، ووجود أدوات الحفر المستخدمة.

جرى التحفظ على المتهمين، وأدوات الحفر المستخدمة رهن التحقيقات، وتم تعيين الخدمة الأمنية اللازمة على مكان الحفر، وبسؤال المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

العثور على جثة سائق توكتوك في الفيوم

شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، واقعة مأسوية اليوم الجمعة، بعد العثور على جثمان سائق توك توك بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة سنهور، كان متغيبا منذ 11 يوما.

واستخرجت جثة المتغيب بمعرفة فريق من البحث الجنائي وقسم الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي والنيابة، إذ كانوا في محل الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها.

وباشرت وحدة مباحث مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، التحقيق والبحث حول اختفاء ربيع. أ 27 سنة، عقب قيام أسرته بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل، وبعد مرور 11 يوما ومع خيط البحث والتحري توصلت المباحث إلى أن أصابع الاتهام صوبت نحو شخص يدعى إسلام. ج. م 25 سنة، مقيم بقرية فيديمين بدائرة المركز، لاتهامه بقتل وسرقة سائق التوك توك ودفنه في أرض زراعية للتخلص منه وإبعاد الشبهة عنه بعد سرقة مبلغ مالي قدره 90 ألف جنيه نظير ثمن التوك توك لمالكه المجني عليه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج سائق التوك توك بعد شرائه منه بمبلغ 90 ألف جنيه من أجل سرقة المبلغ المالي منه، وبعد وصوله اعتدى عليه في أرض فضاء على أطراف القرية، وقتله وتخلص منه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنه في أرض زراعية مجاورة للحيز العمراني، وفر هاربًا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بتغيب سائق توك توك، منذ 11 يوما بفيديمين التابعة لمركز شرطة سنهور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المجني عليه، تبين أنه يدعى إسلام.ج.م 25 سنة عاطل، وتمكن فريق من رجال مباحث قسم شرطة سنهور من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم أنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة الــ توك توك وثمنه من البائع والتخلص من قائده، وأرشد عن مكان دفن جثة سائق الــ توك توك.