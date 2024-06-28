درّب نفسك| نموذج استرشادي لامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نموذج استرشادي لامتحان الفيزياء للعام الدراسي السابق 2023 لطلاب الثانوية العامة 2024 والذي يتضمن نفس المواصفات الامتحانية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة في مادة الفيزياء بالإجابات للعام الدراسي السابق 2023.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ هو نفسه المقرر للعام الدراسي الماضي 2022-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023.

نموذج امتحان الفيزياء 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج استرشادي لامتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي.

ويمكنك الاطلاع على امتحانات الفيزياء في الثانوية العامة 2023 والتدريب عليه قبل دخول لجان الامتحانات.

للاطلاع على نموذج امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة الفيزياء (اضغط هنا).



مواصفات امتحان الفيزياء 2024

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

توزيع درجات امتحانات الفيزياء 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الفيزياء في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

ويبلغ مجموع درجات امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 60 درجة كنهاية عظمى، على أن يتطلب للنجاح في المادة 30 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويشتمل امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2024 على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين.

ويتضمن امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.