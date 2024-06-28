الرعاية الأساسية بالفيوم تواصل جولاتها المرورية على الوحدات والمراكز الطبية

قام فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم وفريق الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية تحت اشراف الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمرور الصباحى والمسائى على الوحدات والمراكز الطبية وذلك تحت رعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتنفيذا لخطة وزارة الصحة للتأمين الطبى لاحتفالات المصريين بعيد الاضحى المبارك والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين , وقد بلغت نسبة التغطية 88.5% كما تم المرور على منافذ الألبان ومنافذ فحص ما قبل الزواج وذلك للأطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية وتقديم خدمة طبية متكاملة تلاقى استحسان المواطنين.

كما تم المرور على العيادات المتنقلة المجهزة للطوارئ بمناطق التجمعات والمناطق السياحية بقرية البانوراما التابعة لإدارة ابشواى الصحية ومنطقة الشلالات التابعة لإدارة يوسف الصديق الصحية ،وقرية اللؤلؤة التابعة لإدارة سنورس الصحية .

وتم تقديم الخدمة لـ 193 مواطن منها 72 حالة اسعافات أولية و خدمة الكشف المجانى - صداع ٢٣ مغص ٢٤ نزلة معوبة ٣٥ ألم بالقدم ٧ ألم بالظهر ٧ نزلة برد ١٣ التهاب بالحلق ٢ كما تم المتابعة يوميا للتأكد من استمرار العمل بالعيادات وتوافر المستلزمات والتزام الفريق الطبى وذلك ضمانا لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه والتعامل السريع مع حالات الطوارئ

مكافحة العدوى ..

وفى وقت سابق قامت اداره مكافحه العدوى بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور محمود جبيلى -مدير الادارة وبرعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بعمل يوم تدريبي كامل لروؤساء فرق مكافحه العدوى ومسؤلي الترصد و مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات وذلك عن التحديثات الاخيرة الخاصة بتعريف حالات عدوى المستشفيات وكيفية رصد حالات العدوى والإجراءات المتخذة لتلافي حدوث عدوى.

كما تم التدريب على معايير وصف المضاد الحيوي بالمستشفيات وكيفيه قياس نمط استهلاك المضادات الحيويه وذلك حرصا لعدم حدوث مقاومة للمضادات الحيوية وظهور سلالات جديدة مقاومة. وحضر التدريب ١٥ متدرب وتم التدريب بقاعة الدكتورة داليا رشدي بمدرسة التمريض ,وقام بالتدريب الدكتور محمود احمد جبيلي -مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية وشيماء علي واسراء محمود.

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