قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل أحد الأشخاص، يعمل نقاش بمنطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جثة داخل توك توك.. حبس قاتل نقاش قتل عامل في دار السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية، بشأن واقعة مقتل أحد الأشخاص بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، حيث نجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

ورصدت الوزارة ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية، بعنوان البحث عن المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل توك توك بدار السلام.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، حدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول نقاش، توفى مُتأثرا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة، وطرف ثان سايس بجراج، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري في الخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مقتل شخص بطلق ناري على يد 4 متهمين إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات مالية بينهما، وأطلق أحد المتهمين عيار ناري صوب المجني عليه؛ مما أدى سقوطه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.