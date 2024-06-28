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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السفير حسام زكي: الجامعة العربية تدعم أي جهود لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عن اللقاء الذى جمعه مع رؤساء الكتل النيابية اللبنانية، حيث تطرق النقاش حول التصعيد المحتمل في جنوب لبنان، وأيضًا بشأن استمرار الفراغ السياسي الذي أوصلنا لمدة 20 شهر بدون انتخاب رئيس جمهورية.

وقال السفير زكي  في حوار خاص، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة  إن الجامعة العربية تدعم أي جهود يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، مشيرًا إلى أن مسألة الحرب حازت على جزء كبير ومهم من التباحث، معربًا في الوقت ذاته عن أمله ألا تتطور الأمور في الاتجاه الذي نخشاه ويعتبره الكثيرون مقلق.

وأشار الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية، إلى أن الدلائل الواردة من الجانب الإسرائيلي هي دلائل تشير إلى الرغبة في توسيع وخوض حرب أكبر على لبنان، مشددًا على أن ذلك الأمر مرفوض تمامًا مع قبل الجامعة العربية، معلنًا تضامن الجامعة الكامل مع لبنان كشعب ودولة.

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