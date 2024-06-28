القبض على مندوب تحصيل بإحدى الشركات بالقليوبية

أستولي علي اموال العملاء..

ألقت مباحث القليوبية، القبض على مندوب تحصيل بإحدى الشركات في محافظة القليوبية، لاستيلائه على أموال من العملاء لحسابه الشخصي وعدم توريدها للشركة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود اخطارا من قسم أول بنها بتلقي بلاغ من مدير إحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية كائنة بدائرة القسم، بقيام مندوب تحصيل بذات الشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية قام بتحصيلها نقديًا من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

وتم ألقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة، وجرى ضبط جزء من المال المستولى عليه وإنفاق باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

القليوبية تحتفل بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو..

وفي سياق أخر – قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أصدق التهاني القلبية لأهالي المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمن الأمان على ربوع مصر كافة، وذلك خلال الاحتفالية الوطنية التي نظمتها إدارة اعلام القليوبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة ٣٠ يونيو.

جاء ذلك تحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وطبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، أمس الخميس الموافق٢٠٢٤/٦/٢٧، بقاعة المؤتمرات الكبري بمجمع إعلام بنها، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وتم خلال الاحتفالية تقديم التحية لجميع شهداء الوطن اللذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة قوى الإرهاب الغاشم ومن أجل عودة مصر للمصريين.