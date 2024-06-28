بعد قرارات القيد الجديدة.. لجنة تظلمات برئاسة نقيب المحامين و1500 جنيه مكافأة للمتدرب

بعد انفراد «الوفد» بقيام النقابة العامة للمحامين بغلق باب القيد لحين وضع ضوابط جديدة للقيد فقد أعلنت النقابة العامة للمحامين عن ضوابط جديدة للقيد تبدأ بسحب ملف من النادى النهرى بالمعادى وقيمته ١٥٠٠ جنيه ثم تطبيق الكشف الطبى فى مصلحة الطب الشرعى ويتم توقيع الكشف الطبى مع توضيح أسباب الاستبعاد أن كانت هناك أسباب تمنع المتقدم للقيد من ممارسة المهنة ولن تتدخل النقابة فى عمل الطب الشرعى خاصة أن هناك من المتقدمين من لديه إعاقة جسدية والطب الشرعى هو المختص بتحديد درجة الإعاقة ومدى إمكانية المحامى من ممارسة المهنة.

وقال محمد راضى مسعود عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن النقابة وضعت شرطاً خاصًّا بتدريب المحامى وهى أن تصدر شهادة التدريب من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامى مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام ويلتزم بدفع مكافأة شهرية للمتدرب قيمتها 1500 جنيه وبإجمالى 18 ألف جنيه خلال العام الواحد.

وأضاف راضى مسعود يتم إخطار النقابة بنتيجة الكشف الطبى ثم يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية وتكون مع أعضاء مجلس النقابة العامة وتكون المقابلة عبارة عن المظهر العام للمتقدم للعمل بالمهنة إلى جانب عدد من الأسئلة فى الثقافة العامة واللغة والبلاغة والقانون.

وأشار راضى مسعود فى حالة اجتياز المقابلة الشخصية يتم سداد الرسم الجديد نحو ٤٠٠٠ جنيه وبعدها يتم تحديد جلسة حلف اليمين وفى حالة رسوب المتقدم للقيد يتم تقديم تظلم على أن تكون هناك لجنة لبحث التظلمات يرأسها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام وأعضاء هيئة المكتب.

وعلمت «الوفد» أن أوائل الجامعات الحاصلين على تقديرات جيد جداً قاموا بسحب ملفات القيد وتقدموا للنقابة العامة للسؤال عن مواعيد القيد.