«البيطريين» تقرر استمرار صرف الإعانات ولجان لبحث أزمة نادى بورسعيد وعقود الإشراف

اجتمع منذ أيام مجلس نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، وذلك لبحث عدد من القرارات، التى جاء أبرزها استمرار صرف الإعانات للاطباء بداية من غدا الأحد وذلك تماشياً مع دور الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين وإيماناً بدور النقابة فى تخفيف الأعباء عن الأطباء البيطريين، كما تم الاتفاق على عدم صدور بيانات تتعلق بالعمل النقابى إلا بعد موافقة مجلس النقابة.

وأكدت مصادر لـ«الوفد» أن النقابة لأول مرة تتم مناقشة 19 بنداً فى الاجتماع وتمت الموافقة على عدد من القرارات منها إنشاء لجنة لإنهاء أزمة نادى بورسعيد برئاسة الدكتور عبدالعزيز الجوهرى كما تم إنشاء لجنة لبحث مشاكل عقود الإشراف على المزارع حيث يشترط لإنشاء مزرعة توقيع طبيب بيطرى لمنح صاحب المشروع قرضاً من البنك وتم إنشاء تلك اللجنة لإنهاء تلك المشاكل.

جدير بالذكر أن النقابة العامة ستدعو لعقد جمعية عمومية خلال النصف الثانى من شهر يوليو القادم.