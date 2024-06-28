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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

توزيع درجات امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة  للعام الدراسي 2023-2024. 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التاريخ، غدًا السبت، الموافق 29 يونيو 2024، ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية. 

ويجرى امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" إذ يتسلم الطلاب كتيبات مفاهيم شاملة ملخصات المنهج ويسلمونها في نهاية اللجان. 

ويوزع على طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التاريخ في أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة وتحتوي على نفس الأسئلة، وتحمل رموز "أ، ب، ج، د". 

ويجب على طالب الثانوية العامة 2024 تحديد رمز النموذج الذي حصل على ورقة الأسئلة الخاصة به في ورقة الإجابة على الأسئلة المقالية، والبابل شيت. 

توزيع درجات امتحان التاريخ 2024 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التاريخ في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا. 

ويبلغ مجموع درجات امتحان التاريخ في الثانوية العامة 60 درجة كنهاية عظمى، على أن يتطلب للنجاح في المادة 30 درجة بنسبة 50 في المائة. 

ويشتمل امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين. 

ويتضمن امتحان التاريخ في الثانوية العامة 44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.

مواصفات امتحان التاريخ 2024 

ويجرى امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" على أن يتسلم كتيب مفاهيم خاصة بالمادة داخل اللجان ويسلمها قبل الخروج. 

ويتضمن امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

ويحتوي امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق. 

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فانطلقت يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس. 

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية. 

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

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