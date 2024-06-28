قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب اندلاع حريق داخل جراج إحدى العقارات، في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته.

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في حدائق الأهرام

وكشفت المعاينة أن الحريق امتد للعقار، والتهم بعض محتويات شقة سكنية، وسيارة ملاكي، ونتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بوجود حريق داخل جراج أسفل عقار، وتم الدفع بسيارة الإطفاء، وعندما شاهد الشخص النيران تتصاعد نحو شقته في الطابق الأول، وتحول دون دخوله من مدخل العقار صعد من خلف العقار.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري في الخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مقتل شخص بطلق ناري على يد 4 متهمين إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات مالية بينهما، وأطلق أحد المتهمين عيار ناري صوب المجني عليه؛ مما أدى سقوطه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.