سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة.. شهد سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، استقرارًا بعد آخر ارتفاع شهده، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 155.86 جنيه، وللبيع نحو 156.76 جنيه.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم آخر المستجدات التي تشهدها لوحات البنوك للوقوف على آخر قيمة سعرية للعملات، لا سيما الدينار الكويتي، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الشراء: 155.86 جنيه.

سعر البيع: 156.76جنيه.

سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

سعر الشراء: 155.86 جنيه.

سعر البيع: 156.76 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 151.33 جنيه.

سعر البيع: 156.76 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء: 156.42 جنيه.

سعر البيع: 156.93 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 152.38 جنيه.

سعر البيع: 156.83 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 151.13 جنيه.

سعر البيع: 156.76 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الشراء: 145.39 جنيه.

سعر البيع: 156.77 جنيه.