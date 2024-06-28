سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 28-6-2024 استقراراً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات. يتساءل الكثيرون عن حركة سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم مع آخر تحديث.





توسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:

- شراء: 156.40 جنيه

- بيع: 156.77 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي:

- شراء: 151.31 جنيه

- بيع: 156.76 جنيه





سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية:

- شراء: 151.51 جنيه

- بيع: 157.16 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:

- شراء: 155.86 جنيه

- بيع: 156.76 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib):

- شراء: 156.37 جنيه

- بيع: 156.78 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:

- شراء: 155.72 جنيه

- بيع: 156.78 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي:

- شراء: 149.56 جنيه

- بيع: 159.25 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية:

- شراء: 149.93 جنيه

- بيع: 156.76 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة:

- شراء: 155.74 جنيه

- بيع: 156.78 جنيه