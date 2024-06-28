أسعار الذهب تتجه لتسجيل ارتفاع.. للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تحركات الأسعار

اترفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2334.32 دولارا للأونصة بحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش.

وصعدت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الجاري.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.35 بالمئة إلى 2344.80 دولار للأونصة. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "ارتفع الذهب خلال الربع، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة، كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، مما قدم دعما في الربع الثاني".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في "سيتي إندكس" إن هناك تطلعا لصدور بيانات ضعيفة لنفقات الاستهلاك الشخصي حتى يبقى الأمل حيا في التيسير النقدي من قبل المركزي الأميركي ويحصل الذهب على دعم أكبر.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها.

عيار 18 يسجل 2710 جنيهات.

الجنيه الذهب 25280 جنيها.

تطورات البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد الارتفاع يوم أمس، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للربع السنوي الثالث على التوالي، ولكن تبقى الأعين اليوم تترقب بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي وأثرها في توقعات مستقبل أسعار الفائدة في الأسواق.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 2332 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2327 دولارا للأونصة ليتداول وقت صياغة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2328 دولارا للأونصة. من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.3% وذلك بعد أن اختبر المعدن النفيس التداول تحت المستوى 2300 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع، يأتي هذا بعد أن وجد الذهب بعض الدعم يوم أمس من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى بعض البيانات الضعيفة عن الولايات المتحدة.