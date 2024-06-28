شيري عادل تحتفل وترقص مع أطفال مركز راشد لأصحاب الهمم بالإمارات (صور)

استقبل مركز راشد لأصحاب الهمم الفنانة شيري عادل، وكان في مقدمة الاستقبال السيدة مريم عثمان المؤسسة والمديرة العامة للمركز وعدد من الأطفال الذين استقبلوها بالترحاب والورود.

وقامت شيري بعد ذلك بجولة داخل المركز تفقدت فيها غرف الدراسة المخصصة للأطفال وكيفية تعليمهم وأيضا غرفة الأنشطة وما يدور بداخلها وكيفية تنمية مهارات الأطفال .

كما شاهدت أرشيف المركز الذي احتفل بمرور ٣٠ عام علي انشائه وزاره كثير من نجوم ومشاهير العالم مثل شاروخان وسليمان خان، عادل امام، محمود عبد العزيز وكثير من المشاهير.

رقص وغناء

وفي نهاية الجولة قدم طلاب المركز للفنانة شيري عادل استعراض جميل علي أغنية (أنا لما بحب أتسلي ) والتي قدمتها في صغرها لتكون دعاية حمله " مهرجان القراءة للجميع " وقامت شيري بالرقص والغناء معهم .

وفي نهاية الزيارة قامت السيدة مريم عثمان بتكريم الفنانة شيري عادل ومنحتها درع المركز.

وحلت الفنانة شيري عادل ضيفة في برنامج "الراديو بيضحك"، من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090"، وكشفت شيري عن حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي بسبب فيلم عادل مش عادل.

ونفت شيري وجود أي خلاف بينها وبين الفيشاوي، أو حتى انزعاجها من المشاركة في فيلم "عادل مش عادل" الذي شاركت بطولته مع أحمد الفيشاوي.

وقالت شيري: "أنا معملتش أي تصريحات عن الفيلم، بالعكس أنا انبسطت جدا مع أحمد الفيشاوي في الفيلم كواليسه كانت لذيذة جدا".

وتابعت: "هو بني آدم طبيعي وطيب وعلى طبيعته طول الوقت ويمكن الناس لما قالت إني مكنتش مبسوطة من الفيلم يكون توقع، لكن دا مش حقيقي خالص أنا استمتعت بالفيلم ده ومش شايفة أي حاجة إني أزعل إني عملت الفيلم ده".

وكشفت شيري أيضًا عن السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة"، قائلة : "كنت هعمل دور "شروق" في مسلسل "جودر" أيام ما كان 30 حلقة، المسلسل أصلًا كان 30 حلقة، وسمعت أنه اتقسم على جزئين، لكن ساعتها كنت بصور مسلسل "الوصفة السحرية"، وإحنا قعدنا نصور لحد شهر 3 فكان متأخر جدًا وكان صعب إني أقدر أوفق الوقت".