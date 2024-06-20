الشرطة تقاتل المتظاهرين المناهضين للضرائب مع انتشار الاحتجاجات في كينيا

اشتبكت الشرطة الكينية، مع المتظاهرين المناهضين للضرائب في العاصمة نيروبي ، حيث انتشرت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك إلى مدينة إلدوريت مسقط رأس الرئيس.

الشرطة الكينية

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب، وبعضها على ظهور الخيل، الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين في شوارع نيروبي.

وكانت هناك احتجاجات مماثلة في مدن وبلدات رئيسية أخرى في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ناكورو وإلدوريت وكيسومو ونيري.

هناك غضب واضح بين العديد من الكينيين بسبب مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي قدم عددا من المقترحات الضريبية التي لا تحظى بشعبية.

مع بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، أجبر الغضب الشعبي الحكومة على سحب بعض الأحكام المثيرة للجدل ، بما في ذلك ضريبة بنسبة 16٪ على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2.5٪ على السيارات.

لكن المحتجين يقولون إن هذا ليس كافيا وطالبوا المشرعين، الذين يناقشون مشروع القانون حاليا في البرلمان، برفض مشروع القانون بأكمله.

"تركت الكلية لأن والدي لم يستطيعا تحمل تكاليف تعليمي. أنا أتوق للعودة والآن تريد أن تأخذ القليل الذي أصنعه وتجعلني لا أشتري حتى الفوط الصحية؟ وقال أريستاريكوس إيرولو (26 عاما) لبي بي سي في العاصمة وهو يحمل وسادة وهي من بين البنود المتأثرة بالزيادات الضريبية المقترحة.

وقالت مومبي موتوري البالغة من العمر ستة وخمسين عاما إنها جاءت لدعم ابنتها وابنة أخيها، وكلاهما يبلغ من العمر 25 عاما، وكانتا تحتجان، نحن جيلها لم نخرج للاحتجاج عندما كان ينبغي أن نفعل ذلك أنا لست قلقا بشأن هؤلاء إنهم يؤمنون مستقبلهم أنا هنا لدعمهم".

وخلافا لما كان عليه الحال في الماضي، فإن الاحتجاجات الحالية يقودها الشباب وليس السياسيون، وكانت سلمية في الغالب.

وكانت هناك دعوات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج #OccupyParliament و #RejectFinanceBill2024، وحث الكينيين على البقاء يقظين بينما يناقش أعضاء البرلمان مشروع القانون.

كما شارك فيها مهنيون شباب من بينهم أطباء ومحامون يقدمون خدمات للمتظاهرين.

"زملائي الأصغر سنا من الجيل Z هنا يستعدون للإرسال لحضور أي متظاهر يحتاج إلى رعاية طبية في نيروبي" ، نشرت ميرسي كورير ، وهي طبيبة ، على X ، تويتر سابقا.

وفي إلدوريت، مسقط رأس روتو، أوقف مئات المحتجين المدينة أثناء مسيرتهم في الشوارع، ولوح بعضهم بلافتات.

كانت هناك احتجاجات في بعض البلدات الأخرى في جميع أنحاء البلاد - مع الغضب من الضرائب الإضافية التي وحدت العديد من الكينيين خارج عرقهم وحزبهم.

وفي بلدة نيري بوسط البلاد، هتف المتظاهرون: "يجب أن يرحل روتو! و "كل شيء ممكن بدون روتو".

"نحن متعبون"، قال محتجون آخرون في بلدة كيسي الغربية.

منذ أن أصبح رئيسا في عام 2022 ، فرض روتو العديد من الضرائب الجديدة التي لا تحظى بشعبية ، والتي يقول النقاد إنها تخنق النمو الاقتصادي وتؤدي إلى فقدان الوظائف.

وكثيرا ما دافعت الحكومة عن الإجراءات الضريبية باعتبارها ضرورية لخفض الدين الوطني للبلاد البالغ حوالي 80 مليار دولار (63 مليار جنيه إسترليني).

وأضاف الرئيس، أمس الأربعاء،أن الاحتجاجات حق ديمقراطي لكنه أكد أنها لن تشل عملية صنع القرار في الحكومة.

وأدان محامون وجماعات حقوقية الشرطة لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، حيث اعتقل مئات الأشخاص في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إنها نشرت مراقبين في أنحاء البلاد بينما حذرت من استخدام مثل هذه القوة.