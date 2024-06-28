القليوبية تنفذ حملة لإزالة الاشغالات بشلقان في القناطر الخيرية

شنت مديرية الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والسيارات المتروكة على الطريق تيسيرا للحركة المرورية بالطريق العام شلقان أبوالغيط بقطاع الوحده بشلقان، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وبحضور السيد الاكشر نائب رئيس المدينة، قامت مروة السماك رئيس الوحدة المحلية بشلقان، بتنفيذ حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطرق العامة، ومتابعة الحالة العامة لمنظومة النظافة.

محافظ القليوبية يتابع إزالة جمالون جاري إنشائه بطريق كوبري 15 مايو

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة جمالون جاري إنشائه بطريق كوبري 15 مايو على مقربة من مفارق الزقازيق، ويبلغ مساحته 900 م2 حيث تم إزالة الجمالون عن طريق إزالة فورية بالمهد، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة المستمرة لعدم الشروع في البناء مرة أخرى.

وخلال جولة محافظ القليوبية، رصد عدداً من مخالفات البناء على طريق الرياح التوفيقي اتجاه مدينة كفر شكر موجهاً بإزالتها فوراً والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالبناء أو الإشغالات الموجودة بتلك الأراضي وتحرير محاضر تبوير للمخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتحميل المخالف نفقة الإزالة لتحقيق الردع العام وعدم استغلال الأراضي الزراعيه، مطالباً أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية مشددا أن الحملة المكبرة التي تم تجهيزها سوف تتعامل مع كل الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.

وناشد محافظ القليوبية، أصحاب معارض السيارات والمخازن الخردة المخالفة بإزالتها بمعرفتهم قبل البدء في شن حملة الإزالة من قبل المحافظة والتي ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.

وتفقد المحافظ، عدداً من المناطق بمدينة بنها وخاصة على الطرق الرئيسية، حيث وجه المحافظ برفع تراكمات الرتش من الأراضي الزراعية الأراضي التي تتبع هيئة الطرق والكباري بمنطقة مفارق الزقازيق موجهاً باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لهم.

وفي سياق متصل وجه محافظ القليوبية السيد رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال، وفى سياق متصل تم ضبط عدد 3 تروسيكل أسفل كباري الطريق الإقليمي والطريق الزراعي يتم استخدامهم كعربات لبيع المأكولات والمشروبات وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.