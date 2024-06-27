النمسا: المجلس الأوروبي يتخذ قرارات مهمة لمستقبل الاتحاد هذا الأسبوع

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الخميس، أن المجلس الأوروبي سوف يتخذ هذا الأسبوع قرارات هامة لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

وقال نيهمر في تصريحات اليوم إنه من الأهمية بمكان أن يركز الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على التحديات المشتركة الرئيسية وهي سياسة هجرة مقيدة وحماية قوية للحدود الخارجية، لزيادة القدرة التنافسية لأوروبا، وتعزيز سيادة الاتحاد والعمل كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية.

وذكر نهيمر أن عام 2024 حاسم بالنسبة لدور أوروبا في العالم ومكانة النمسا فيه، وهناك فرصة للتحسين في العديد من المجالات من أجل أوروبا أفضل.

وأضاف المستشار النمساوي "إننا نحتاج إلى نقلة نوعية في الهجرة وتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ونهج ذي مصداقية لتوسيع الاتحاد الأوروبي كضمان للأمن والاستقرار".