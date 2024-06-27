طبيب القلب: تناول الستاتينات يطيل عمر مرضى السكري

أوضح طبيب القلب أليكسي أوتين لماذا يجب على مرضى السكر تناول أدوية الستاتين لخفض نسبة الكوليسترول.

عادة، فإن وصف أدوية مثل الستاتين يعني علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وقال طبيب القلب أوتين ، بإنه يجب استخدام هذه الأدوية ليس فقط من قبل مرضى القلب، ولكن أيضًا من قبل مرضى السكري علاوة على ذلك، أكد الطبيب أن تناول الستاتينات يطيل عمر مرضى السكري.

صرح أليكسي أوتين في قناته على Telegram: "إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن تناول الأدوية لخفض مستويات الكوليسترول ليس ضارًا فحسب، بل ضروري أيضًا لإطالة العمر".

أشار طبيب القلب إلى أن أمراض القلب هي أحد المضاعفات النموذجية لمرض السكري - حيث يعاني مرضى السكر من السكتات الدماغية والنوبات القلبية أربع إلى سبع مرات أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري وفي الوقت نفسه، يخشى العديد من مرضى السكري من تناول الستاتينات، مع العلم أن هذه الأدوية يمكن أن تزيد من مستويات السكر.

وأكد طبيب القلب أن الستاتينات تزيد مستويات السكر في الدم، هذا صحيح، لكن هذه الزيادة ضئيلة للغاية.

مناشدًا بيانات البحث، أبلغ أوتين أن تناول نفس أتورفاستاتين لمرض السكري من النوع 2 يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 40٪، بدوره، حذر الطبيب من أن رفض الستاتينات يزيد من احتمالية حدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية لدى مريض السكري بنسبة 30٪.

ما هو داء السكري؟

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم. وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي. تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.