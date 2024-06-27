5 أنواع من الأطعمة تمنع إصابة الأمعاء بأمراض خطيرة.. نصائح لتعزيز صحتها

يلعب اتباع نظام غذائي صحي أو متوازن دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الأمعاء، إذ يساعد دمج الخضروات والفواكه في النظام الغذائي على تغذية الأمعاء بالبكتيريا الصحية، مما يعزز الصحة العامة.

أطعمة تحسن صحة الأمعاء

ووفقًا لما ذكره موقع “هيلث سايد”، نستعرض فيما يلي خمسة أطعمة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الأمعاء، لاحتوائها على البروبيوتيك المفيد للأمعاء.

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط

يعتمد النظام الغذائي المتوسطي على تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والمكسرات. ويركز أيضًا على البروتينات الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك. يحتوي هذا النظام الغذائي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والألياف، مما يساعد في تعزيز ميكروبيوم الأمعاء المتنوع والصحي. وهذا بدوره يعزز عملية الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام.

الأطعمة المخمرة

تُعتبر الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي، مفيدة للغاية لصحة الأمعاء. فهي تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك التي تساعد في تعزيز ميكروبيوم الأمعاء المتوازن. إدخال هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يعزز عملية الهضم ويقوي جهاز المناعة.

الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الفول والعدس والبذور والفواكه، تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الأمعاء. تعمل هذه الألياف كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساعد في نموها ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في الوقاية من الإمساك.

النظام الغذائي النباتي

يعتمد النظام الغذائي النباتي على الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات، وهي أطعمة غنية بالألياف والمغذيات النباتية. يساعد هذا النوع من الغذاء في تغذية ميكروبيوم الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، يقلل التقليل من الأطعمة المصنعة والمنتجات الحيوانية من الالتهاب ويعزز صحة الأمعاء والرفاهية العامة.

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

إضافة أحماض الأوميجا 3 إلى النظام الغذائي يعزز بطانة الأمعاء ويوازن الميكروبيوم. كما يدعم الصحة العقلية. توجد أحماض الأوميجا 3 في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة، وأيضًا في بذور الكتان والجوز. هذه الأطعمة لها خصائص مضادة للالتهابات تساهم في صحة بطانة الأمعاء والصحة العامة.

نصائح لتحسين صحة الأمعاء

من المهم أن نكون على دراية بأن تناول الأطعمة السريعة مثل البطاطس المقلية والبيتزا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأمعاء ويزيد من مستويات القلق. لذلك، من الأفضل إضافة الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك إلى النظام الغذائي. هذه الأطعمة تعزز الهضم الصحي وصحة الأمعاء وتقلل من القلق. اختيار نظام غذائي صحي سيساهم في تحسين الصحة العامة والرفاهية.