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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سموذي الليمون بالنعناع المنعش

سموذي الليمون بالنعناع
سموذي الليمون بالنعناع

الـ سموذي هو أحد المشروبات الصحية التي تُحضر عادةً باستخدام الفواكه والخضروات الطازجة، ويعتبر سموذي الليمون بالنعناع من المشروبات المنعشة والمثالية لفصل الصيف، حيث يجمع بين نكهة الحمضيات المنعشة والطعم اللاذع للنعناع، وهذا المشروب ليس فقط لذيذًا، بل يساعد أيضًا في ترطيب الجسم وتقديم دفعة من الفيتامينات والمعادن، وفي هذه الوصفة، ستتعلم كيفية تحضير سموذي الليمون بالنعناع بطريقة سهلة وسريعة.

 

طريقة عمل سموذي الليمون بالنعناع

المكونات

- 1 ليمونة كبيرة

- 10 أوراق نعناع طازجة

- 1 كوب من الماء البارد

- 1 ملعقة كبيرة من العسل (اختياري)

- 1 كوب من الثلج


 

طريقة التحضير

1. قم بتقشير الليمونة وتقطيعها إلى قطع صغيرة لإزالة البذور.

2. في خلاط كهربائي، أضف قطع الليمون، أوراق النعناع، الماء البارد، والعسل (إذا كنت تستخدمه).

3. اخلط المكونات على سرعة عالية حتى تصبح ناعمة ومتمازجة جيدًا.

4. أضف الثلج واستمر في الخلط حتى يصبح السموذي باردًا ومنعشًا.

5. صب السموذي في أكواب التقديم وزينها ببعض أوراق النعناع الطازجة إذا رغبت.


 

نصائح

- يمكن تعديل كمية العسل حسب الرغبة، أو استبداله بأي محلي طبيعي آخر.

- يمكن إضافة بعض الفواكه الأخرى مثل الخيار أو التفاح لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية.

 

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الجريدة الورقية