الجمعة 28 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

انقطاع الكهرباء| أفكار لتحضير أطعمة خفيفة بدون استخدام الأجهزة الكهربائية

تحضير الطعام أثناء
تحضير الطعام أثناء انقطاع الكهرباء

عندما يحدث انقطاع الكهرباء، يمكن أن يصبح تحضير الطعام أمرًا صعبًا، لكن مع بعض الأفكار البسيطة والخفيفة، يمكن للأشخاص تجنب المشاكل والاستمتاع بوجبات لذيذة وسريعة التحضير، لا تكلفهم وقت طويل ولا مجهود لإعدادها، إليك بعض الأفكار لأطعمة خفيفة يمكن تحضيرها بسهولة بدون الحاجة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

 

أكلات خفيفة يمكنك تحضيرها في وقت قياسي أثناء انقطاع الكهرباء

1. سلطة الفاكهة والخضار:

   - قطع الفواكه والخضروات إلى قطع صغيرة.

   - يمكن إضافة عصير الليمون والزيت والتوابل للنكهة.


 

2. سلطة المشروم والخضار:

   - يمكن قطع الفطر والخضروات وتخليطها مع زيت الزيتون والخل.

   - يمكن إضافة المكسرات المفرومة للنكهة الإضافية.


 

3. سلطة الحمص:

   - اخلطي الحمص المعلب مع الطماطم المقطعة والبقدونس.

   - إضافة الليمون والملح والفلفل حسب الذوق.


 

4. سندوتشات الخضار:

   - قم بتجميع الخضار مثل الطماطم والخس والجزر داخل خبز التورتيلا أو الخبز الفرنسي.

   - يمكن إضافة الجبن أو اللحم المقطع إلى السندويش للمزيد من النكهة.


 

5. فواكه مقطعة مع الزبادي:

   - قطع الفواكه الموسمية مثل الفراولة والموز والعنب.

   - قدمها مع الزبادي الطبيعي أو الزبادي اليوناني.


 

6. المكسرات المحمصة:

   - قم بتحميص المكسرات مثل اللوز أو الفستق في مقلاة جافة حتى تصبح ذهبية.

   - يمكن إضافة القليل من الملح والتوابل حسب الذوق.

بهذه الأفكار البسيطة، يمكن للأفراد تفادي الشعور بالإحباط نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والاستمتاع بوجبات خفيفة ولذيذة بسرعة، فاستغلال المكونات المتاحة بسهولة يمكن أن يسهل على الناس تحضير وجبات خفيفة وصحية في أي وقت.

 

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الجريدة الورقية