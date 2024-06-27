جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لإضافة 110 لغة جديدة للترجمة

على الرغم من أن خدمة الترجمة من Google ليست مثالية على الإطلاق، إلا أنها لا تزال وسيلة مفيدة للحصول على المعلومات أو المشاركة في المحادثة. الآن، يتوسع هذا الخيار حيث تستخدم Google الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمة الترجمة لـ 110 لغة جديدة، مثل الكانتونية والبنجابية (شاهموخي) ونكو. حوالي ربع اللغات تأتي من أفريقيا، وتدعي جوجل أن جميع اللغات الجديدة تمثل مجتمعة 614 مليون متحدث - أي حوالي ثمانية بالمائة من سكان العالم.

تنسب Google الفضل إلى برنامج LLM، PaLM 2، باعتباره "قطعة أساسية للغز، مما يساعد على الترجمة بشكل أكثر كفاءة في تعلم اللغات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، بما في ذلك اللغات القريبة من الهندية، مثل العوضي والمروادي، والكريول الفرنسية مثل الكريول السيشيلية والموريشيوسية". الكريول." ويضيف إسحاق كاسويل، كبير مهندسي البرمجيات في خدمة ترجمة Google: "مع تقدم التكنولوجيا، ومع استمرارنا في الشراكة مع اللغويين الخبراء والمتحدثين الأصليين، سندعم المزيد من تنوعات اللغات واصطلاحات التهجئة بمرور الوقت."

حصلت خدمة الترجمة من Google على آخر تدفق كبير للغات في مايو 2022 بمساعدة Zero-Shot Machine Translation. يسمح Zero-Shot للنموذج بتعلم لغة جديدة على الرغم من أنه لا يعرض أمثلة. في وقت لاحق من ذلك العام، أعلنت جوجل عن مبادرة الألف لغة، والتي تهدف إلى إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي يمكنها دعم الـ 1000 لغة الأكثر شيوعًا على مستوى العالم.