تامر عبد الحميد يشن هجوما على اتحاد الكرة بسبب الزمالك (فيديو)

شن تامر عبد الحميد، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، هجوما حادا على اتحاد الكرة بعد الأحداث الأخيرة، مؤكدًا أن الزمالك يعاني من سوء إدارة لجنة المسابقات للعبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أنه لا تتوافر العدالة أو مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وضعف هزيل للحكام والمسؤولين عنهم.

وتابع: "حال الكرة المصرية مايل"، موضحًا أن نادي الزمالك اتخذ موقفا قويا نتيجة تعرضه لظلم خلال الفترة الماضية ومطالبه كلها عادلة والتي تتمثل في ضرورة انتهاء خوض مباريات الدور الأول للدوري قبل البدء في خوض مباريات الدور الثاني وتشكيل لجنة من خارج الاتحاد لإدارة اللعبة والتحقيق من حكام مباراته أمام المصري.

وذكر أن نادي الزمالك يواجه تعنتا من اتحاد الكرة، موضحا أن الاتحاد لا يجرؤ أن يمنع الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية،: "واللي يجرؤ يورينا نفسه".

عقوبات الزمالك



أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات ضد نادي الزمالك، بعد رفض الأبيض خوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي، يوم الثلاثاء الماضي.

جاءت قرارات الرابطة على النحو التالي:

اعتبار الزمالك مهزومًا في هذه المباراة بنتيجة 2/0.

تُغرم الزمالك 100 ألف جنيه بسبب رفض خوض المباراة.

خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة، التي اعتبر فيها مهزومًا، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.