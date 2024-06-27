منسي يكتفى بتدريبات تأهيلية فى ملعب الزمالك

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وأدى ناصر منسي تدريبات تأهيلية وبدنية مع اللاعبين داخل الملعب ، قبل أن يكتفي بهذه الفقرة دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناة اللاعب من إصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وخاض المهاجم مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.