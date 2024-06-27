انطلاق فعاليات موسم جدة 2024.. قائمة الأنشطة والحفلات

بدأت الفعاليات الترفيهية والثقافية والغنائية برنامج موسم جدة لعام 2024، اليوم، والذي سيضم عدد ضخم من الأنشطة المميزة التي تناسب الأعمار كافة، لمدة تقرب من الشهرين، بالتزامن مع بدء الموسم الصيفي والعطلات المدرسية.

موعد بدء فعاليات موسم جدة 2024

موسم جدة يقام سنويًا ويجذب عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

تأتي أهم الأحداث المنتظرة في موسم جدة 2024، كالآتي:

جلو جاردن ويبدأ من 8 يونيو وحتى 17 يوليو

موسيقى الشارع أفضل عروض المهرجان جده الصيفي، ويبدأ من 8 يونيو وتستمر حتى 17 يوليو

عرض موكب السيارات يبدأ من 8 يونيو وتستمر حتى 18 يوليو

لاس فالاس يبدأ من 15 يونيو حتى 18 يوليو

موسم جدة للتسوق يبدأ من 17 يوليو

موكب الدراجات يبدأ من 24 يونيو وحتى 12 يوليو

عرض مدينة الملاهي المتنقلة يبدأ من 19 يونيو وحتى 17 يوليو

أنشطة وفعاليات موسم جده الصيفي:

يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.