Chrome يضيف للهاتف اختصارات إجراءات مفيدة للشركات المحلية

تجري Google تحسينات دقيقة على جودة الحياة لتطبيقات Chrome للجوال. توفر الآن إصدارات المتصفح Android وiOS وصولاً أسرع إلى المعلومات المهمة وعمليات البحث الشائعة والنتائج الرياضية المباشرة في Discovery Feed.

تتضمن إجراءات Chrome، وهي المهام المعدة مسبقًا والتي تظهر في شريط عناوين المتصفح عند الإشارة إليها بكلمات التشغيل، واحدة للشركات المحلية. عندما تبحث عن شيء مثل مطعم قريب، سيظهر اختصار في الجزء العلوي من الشريط يوضح اسم المطعم وعنوانه، بالإضافة إلى أزرار للاتصال أو الحصول على الاتجاهات أو قراءة التعليقات.

الميزة متاحة الآن في Chrome لنظام Android، وتقول Google إنها ستصل إلى نظام التشغيل iOS هذا الخريف.



يحصل Chrome mobile أيضًا على اقتراحات اختصارات جديدة تعتمد على الاستخدام. إذا قمت عادةً بكتابة عبارة معينة للوصول إلى موقع ويب معين، فسوف يتعرف عليها المتصفح ويتضمن رابطًا لها في أعلى اقتراحات البحث الخاصة بك. كما يوضح المثال أعلاه، إذا قمت عادةً بإدخال "الجداول الزمنية" لرؤية صفحة الويب الخاصة بـ City Metro، فسيظهر الرابط الخاص بها بشكل أكثر بروزًا في التوصيات.

ستتضمن الآن خلاصة اكتشاف Chrome للجوال، وهي البطاقات السياقية التي تراها عند فتح علامة تبويب جديدة أو تطبيق Google على الهاتف المحمول، النتائج الرياضية المباشرة. عندما يعلم Google أن فريقًا يعجبك يلعب، تعرض بطاقة Discover الآن النتيجة المباشرة، والتي سيتم تحديثها تلقائيًا.



عمليات البحث الشائعة، وهو ما تعرضه أجهزة Android بالفعل في شريط عناوين Chrome (قبل كتابة أي شيء)، متاحة الآن على نظام التشغيل iOS. وأخيرًا، يتطابق شريط عنوان الجهاز اللوحي بالمتصفح بشكل أفضل مع لغة تصميم المواد الخاصة بالشركة. يتضمن الشريط الموجود على الأجهزة اللوحية الآن أيضًا موقع الويب الحالي في الأعلى - والذي يكون مرئيًا دائمًا - لتسهيل البقاء في مكانه.