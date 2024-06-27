ثقافة الفيوم تواصل إحتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو

شهد فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

"30 يونيو والجمهورية الجديدة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق، شهد بيت ثقافة إبشواى احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "30 يونيو والجمهورية الجديدة" تحدث فيها ماجد لطفي مدير الموقع عن أسباب قيام ثورة 30 يونيو، وأهم متطلبات الثورة وأهدافها والإنجازات التي تحققت من انتخابات رئاسية جديدة، وانتخاب مجلس نواب، ومجلس شيوخ، وفيما يتعلق بالشباب أطلق العديد من مؤتمرات الشباب لمناقشة قضاياهم، أما الإنجازات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تحققت منها مدينة العلمين الجديدة، مشروع الضبعة النووي، العاصمة الجديدة، ومدينة الجلالة، وعلى مستوى التعليم تم إنشاء تسع جامعات، والعديد من المدارس لكافة المراحل التعليمية وفي المجال الصحي القضاء على فيروس سي ومبادرة 100 مليون صحة، تلاها ورشة فنون تشكيلية تدريب وإشراف الفنان أحمد السيد فهمي.

وفي ضوء مبادرة ثقافتنا في إجازتنا المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة تعليم فن تصنيع وتحريك العرائس، تدريب الفنان إميل الفنس.

بدأت الورشة بتدريب المشاركين على كيفية تصنيع وجه العروسة بإعادة تدوير الخامات المستهلكة، وتم تعليم فن نحت وجه العروسة على قطع من الإسفنج بطريقة الحذف والإضافة.

يذكر أن الورشة تتضمن فن تصنيع وتحريك العرائس، الغناء والإستعراض بالعرائس، فن الدراما وكتابة القصة، فن تصنيع الديكور والملابس والإضاءة "السينوغرافيا"، وتستمر الورشة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في الخامسة مساء بمكتبة الفيوم العامة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.