فاتورة ملابس لإحدى الماركات من 9 سنوات يثير جدل السوشيال ميديا "يا بلاش"

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة تعود لعام 2015 لماركة الملابس العالمية بيرشكا، وكانت تتضمن شراء فستانًا و3 قمصان، وبنطال، 3 أحذية بحوالي 612 جنيهًا، مما تسبب في دهشة الجماهير وسخريتهم من الحال التي وصلت إليه أسعار الملابس الأن.

سخرية رواد السوشيال ميديا من فاتورة الملابس

تفاجئ رواد موقع فيسبوك بحساب يدعي نريمان العامري، صورة فاتورة من الماركة العالمية بيرشكا، وكتبت :" بردية من محل bershka سنة 2015 فستان و 3 تيشرتات و بنطلون و صندلين و جزمة فلات بـ 612 جنيه"، مما جعل الجماهير يعلقون على الأمر وسط صدمة كبيرة من سعر ملابس الماركة التي وصلت الأن.

فاتورة بيرشكا

انهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور السيدة والتي جاءت كالأتي، "انتيكات مصر المحروسة"، " الفكرة ان ٢٠١٥ دي من ٩ سنين مش من ١٩ سنه يعني"، " ياااه يا عبد الصمد يا بلاش"، " دلوقتي البرديه دي مش اقل من ٢٠ الف"، " يعني ده ابعد من انه يتسمى تضخم والله"، " فرع جزيرة العرب كانت أيام ده من ٩ سنين بس الفرع نفسه مبقاش موجود اصلا"، " دلوقتي 3 بلوزات و 1 scarf من belladonna ب 2500"، " بردية ب 20 الف دلوقتى".

ما هي شركة بيرشكا ؟

ماركة ملابس بيرشكا، هي شركة لبيع الملابس بالتجزئة وهي جزء من مجموعة إنديتكس الإسبانية التي تملك أيضا زارا، ماسيمو دوتي، بول أند بير، أويشو، أوتيركو، ستراديفاريوس وزارا هوم.

تم إنشائها في أبريل 1998 كمتجر جديد ومفهوم أزياء جديد، ويصب كل التركيز على السوق المستهدف وهو الشباب لديهم الآن أكثر من 1000 متجر في 71 دولة حول العالم وتمثل مبيعات بيرشكا 10٪ من مجموعة إنديتكس.

بيرشكا

أزمة ماركة زارا في العالم

في عام 2023 أثارت شركة زارا حالة من الجدل والغضب الواسع في جميع أنحاء العالم العربي، بعد نشرها صورًا لحملة دعائية جديدة لتشكيلة متنّوعة من ملابس الشتاء، تتضمّن الحملة صورًا لجثث بأكفان بيضاء وسط دمار واضح، الأمر الذي اعتبرهُ الكثيرون سخرية من حرب غزة.

لتصدر الشركة بيانًا تعتذر فيه عن حملتها الإعلانية التي تعرضت للانتقاد لاستخدامها صورًا قيل إنها مستوحاة من الحرب بين إسرائيل وغزة.

وقالت زارا إنها تأسف لحدوث سوء فهم، و سحبت الصور المتبقية بعد أيام من ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى المقدمة إلى هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة.

أزمة ماركة زارا