ريال مدريد يحدد بديل كروس

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية إيجاد البديل المناسب لتعويض لاعب الوسط توني كروس الذي أعلنه اعتزاله في الصيف الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع الفرنسي كيفرين تورام، لاعب خط وسط نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي نيس في الحصول على حوالي 25 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب.

يبلغ تورام أيضًا 23 عامًا، لذا فهو يتوافق مع سياسة الانتقالات التي وضعها ريال مدريد في السنوات الأخيرة كما أنه يناسب أسلوب لعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع لوس بلانكوس في الموسم الجديد.

مفاوضات يوفنتوس..

لن تكون الأمور سهلة بالنسبة لنادي ريال مدريد في عملية التفاوض مع تورام لاعب نيس لاسيما وأن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع اللاعب في ظل عدم التوصل لاتفاق مع لاعبه أدريان رابيو الذي يرفض تجديد عقده.

خاض تورام 29 مباراة مع فريق نيس، بكل المسابقات، خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفًا وصنع مثله.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع النادي الفرنسي في صيف عام 2025.

