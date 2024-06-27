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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

القليوبية تحصل علي مراكز متقدمة في مسابقة فرسان القراءة لذوى الهمم

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

هنأت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فوزيه اسماعيل مدير عام الشؤون التنفيذية الفائزين من ذوى الهمم، من مدرسة النور والأمل لفوزهم بمراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.  

ننشر أسماء الفائزون في المسابقة

- بسملة صلاح الدين سليمان، من  مدرسة النور للمكفوفين بإدارة بنها التعليمية علي المركز الثانى جمهورى .

- الطالبة  رحمة محمد فتحى من مدرسة النور للمكفوفين بإدارة بنها التعليمية علي المركز السادس جمهورى .

 

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