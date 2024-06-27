تنسيق الجامعات 2024| موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد إجراء اختبارات القدرات المطلوبة في بعض الكليات للتقديم في تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بجميع الجامعات المصرية.

وتطبق اختبارات القدرات هذا العام على كليات الفنون الجميلة، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية الرياضية، وشُعب التربية الموسيقية والفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2024-2025 بنفس قواعد العام الماضي.

قواعد اختبارات القدرات

يختار الطالب نوع اختبارات القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع اختبارات القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وتلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات فى المواعيد المحددة، وتلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه اختبارات القدرات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

وتجرى اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.



وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.