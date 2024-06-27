بورسعيد تستقبل الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا 80/ 90 غدا

يشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، غدا في التاسعة مساء، الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

العرض يقدم بالمجان ويهدف لاسترجاع ذكريات الماضي والتعريف بالتجارب الفنية المصرية الشهيرة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، التي ارتبطت بشكل كبير في أذهان الكثيرين، من خلال تقديم جرعة مكثفة من المشاهد والاسكتشات الفنية والفقرات الغنائية سواء للأعمال الدرامية، السينمائية، المسرحية، الأغاني، البرامج التليفزيونية، والمواد الإعلانية مع إعادة توزيعها بشكل جديد.

"نوستالجيا 80 / 90" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أداء تمثيلي خالد محروس.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، ومحمد الرز، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وقد لاقت الدراما الاستعراضية إقبالا ونجاحا جماهيريا كبيرا خلال احتفالات عيد الأضحى، ومن المقرر أن تقام مرة أخرى لمدة 5 ليال بمسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء بدءا من 2 يوليو المقبل، وتنطلق بعدها إلى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بقصر ثقافة الأنفوشي بدءا من 18 يوليو، ومنها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

ختام المهرجان الختامي

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء بعد غد السبت، حفل ختام وإعلان جوائز الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، منذ 8 يونيو الحالي على مسرحي السامر، وقصر ثقافة روض الفرج.

يتضمن حفل الختام فقرات فنية، وفقرة تكريم لمسرحيين ونقاد وللمشاركين في إعداد وتنفيذ المهرجان، ثم إعلان نتائج مهرجان التجارب، ونتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.

المهرجان تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من إجمالي 116 عرضا هذا الموسم.

والعروض التي قدمها المهرجان هي جميلة" لفرقة قومية بورسعيد، "دوار بحر" لفرقة عين حلوان، "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة قومية المنصورة، "انترو ميتزو" لفرقة قومية كفر الشيخ، "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر، "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، "اللعبة" لفرقة سوهاج القومية، "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، "مريد" لفرقة قومية قنا، "كيبوتس" لقصر ثقافة الزقازيق، "ملحمة السراب" لفرقة الشرقية القومية، "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية، "ابن الايه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية"، "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، "يا عزيز عيني" لفرقة طنطا المسرحية، "السد" لفرقة قومية البحيرة"، "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية، "طبيب رغم أنفه" لفرقة قومية المنوفية، "ثورة الفلاحين" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية.

وتستكمل فعاليات المهرجان اليوم وغدا بعروض "مركب بلا صياد" لفرقة قومية الفيوم، "اه يا ليل يا قمر" لفرقة أسوان القومية، "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط.

وتكونت لجنة التحكيم من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، كما صدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان. وشهد المهرجان على مدار أيامه إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.