عودة تشغيل مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات

كشفت شركة “ سيدي كرير للبتروكيماويات ” ، عن بدء تشغيل المصانع مرة أخرى، بعدما بدأت تستقبل غاز التغذية.

وكانت ارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 559.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 520 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.





فيما تراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 3.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.61 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

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