مستشار وزير التموين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أوقية الذهب ارتفعت إلى 2345 دولار بارتفاع أكثر من 25 دولارا وهو ما نتج عنه وجود تحركات في السوق المحلي.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

سعر جرام الذهب، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "وجود زيادة في الطلب على شراء الذهب بالسوق المحلي خاصة مع الأعياد أدى إلى وصول جرام الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها، بارتفاع أكثر من 20 جنيها".

أسعار الذهب اليوم، وتابع: "الذهب مخزن قيمة جيد واحتياطي استراتيجي للدول والأفراد فنجد أن المواطن العادي يعتبر الذهب وسيلة ادخار اَمنة وجيدة".

ارتفاع اسعار الذهب، ولفت إلي أن إعلان الفيدرالي الأمريكي عدم تخفيضه الفائدة عام 2024 سوى مرة واحدة ولم يخفضها حتى الاَن يعطى قوة للذهب عالميا، ونجد البنوك الصينية والروسية تكوين أرصدة كبيرة من الذهب، حيث اشترت الصين خلال 18 شهر حوالي 72 مليون أوقية وهذا يعمل على رفع الأسعار عالميا.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتوقع مستشار وزير التموين، أن يتخطى الذهب قبل نهاية العام الجاري حاجز الـ2500 دولار للأوقية عالميا، مؤكدا أن هذا سيكون له مردود قوي جدا على السوق المحلي.

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 27- 6- 2024 خلال منتصف تعاملات اليوم، ارتفاعًا في سعر جميع أعيرة المعدن النفيس بمحلات الصاغة والأسواق.

يأتى هذا وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية بحثًا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب

جاء ذلك وفقًا لبيانات منصة "آي صاغة" المتخصصة.

أسعار الذهب الآن

وارتفع سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا على عمليتي البيع والشراء بالأسواق ومحلات الصاغة) محققا قيمة جديدة وسجل، 3150 جنيهًا، الآن.

فيما يبحث الكثير من المواطنين، عن سعر الذهب اليوم، على مدار الساعة على محركات البحث والمواقع والمنصات المتخصصة.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 3150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 2700 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: 2100 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الآن: 25200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على شراء المشغولات تحديدا بمعرفة سعر المصنعية، والذي يكون مختلفا من تاجر إلى آخر، وهي من أهم ما يبحث عنه المقبلون على الشراء خاصة المشغولات من عيار 21 .

أسعار الذهب

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.39 دولار.