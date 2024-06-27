تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار 10%.. زيادة أم انخفاض

تزايدت خلال الـ 24 ساعة الماضية عمليات بحث المستخدمين عن أسعار البنزين اليوم فى مصر، وسط ترقب لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تزامنًا مع قرب اجتماعها المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى وقت سابق أعلن حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، كشف، في تصريحات تلفزيونية، عن موعد وتفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قائلًا إن لجنة التسعير تجتمع كل 3 أشهر، ومن المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد الأسعار " أسعار البنزين "

وأوضح أن الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية هو النفط والدولار فقط.

وأشار متحدث البترول إلى أن قرار الحكومة يحمل بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، وفي حالة تخفيض الأسعار سيكون الانخفاض بمعدل 10%، أي أنه في حالة زيادة أسعار البنزين فلن تتجاوز الزيادة 10%.

أسعار البنزين اليوم فى مصر

وكان القرار الوزاري رقم 2764 لسنة 2018، نص على أنه تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع البنزين "أوكتين 95" في السوق المحلية، بالأسعار العالمية لخام "برنت" وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، المهندس طارق الملا، فإن عاملين مهمين وراء تسعير الوقود، هما سعر النفط الخام عالميًا، بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى مثل أعباء التداول وتكاليف النقل أو الشحن.

وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اجتمعت يوم 22 مارس الماضي، وأعلنت رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت، والتي تستمر منذ مطلع مارس حتى الآن.

أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر لتر البنزين 95: 13.50 جنيه.

سعر لتر البنزين 92: 12.50 جنيه.

سعر لتر البنزين 80: 11 جنيهًا.

سعر لتر السولار: 10 جنيهات.

سعر غاز تموين السيارات سعر 6.50 جنيه / م3.

سعر أسطوانة البوتاجاز: 100 جنيه.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد رفع الدعم عن الوقود، مؤكدًا أنه سيجري رفع دعم الوقود ضمن خطة متدرجة حتى نهاية 2025، ولكن لن يتم رفع الدعم عن السولار.

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