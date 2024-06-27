مكملات أوميجا 3 تسبب مشاكل خطيرة في ضربات القلب

يُعتقد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن تناول المكملات الغذائية معها يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب كأثر جانبي.

يُعتقد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن تناول المكملات الغذائية معها يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب كأثر جانبي، ويحذر الأطباء من أن تناول مكملات أوميجا 3 قد يسبب مشاكل خطيرة في ضربات القلب.

وقالت المعالجة ناديجدا بودكوريتوفا لبوابة 74.ru : "إن المكملات الغذائية التي تحتوي على أوميجا 3 تزيد من خطر اضطرابات ضربات القلب لدى الأشخاص الأصحاء، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل معينة".

وأوضح الطبيب أن العوامل المحددة المذكورة هي ارتفاع مستويات الدهون في الدم، والحساسية الموجودة تجاه الأسماك، واضطرابات الغدة الدرقية، وحصوات المثانة والكلى.

بدورها، أشارت مرشحة العلوم الطبية إيكاترينا كاشوك إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات أوميجا 3 قد يتعرضون للرجفان الأذيني (الرجفان الأذيني)، ويمكن أن تكون عواقب هذا النوع من عدم انتظام ضربات القلب جلطات واضطرابات دموية، مما يزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكتة القلبية.

وذكر الطبيب أن أحماض أوميجا 3 مفيدة لجسم الإنسان فقط إذا تم تناولها كجزء من الطعام، في هذه الحالة، فإنها تقلل من مستوى الكولسترول السيئ، ومعه، خطر تكوين لويحات الكوليسترول، وكذلك تحسين سيولة الدم، ومنع سماكة وتشكيل جلطات الدم.

ما هي الأطعمة التي تعتبر أفضل مصادر الأوميجا 3؟

الأسماك الدهنية، الكبدة، الفول، الجوز، بذور الكتان، زيت الزيتون، بذور السمسم.

أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب، ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب، ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين، ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر، بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.