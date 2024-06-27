الجمعة 28 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. مصر أكبر دولة معنية بالقضية الفلسطينية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر أكبر دولة معنية بالقضية الفلسطينية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • رسميًا.. إلغاء اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية
  • "حماس": القاهرة تبذل جهودًا شاقة لوقف الحرب وتقديم المساعدات لأهالي غزة
  • مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال الأطفال الفلسطينيين مرضى السرطان
  • الجوع يدفع الأشقاء في السودان إلى أكل أوراق الأشجار
  • 150 ألف قتيل و10 ملايين نازح.. و"هيومان ووتش" تطالب بنشر قوات دولية المخزون
  • يكفي 6 أشهر "المصيلحي": ثبات أسعار السلع التموينية
  • صرف 3 مليارات جنيه لصالح 362 شركة مصدرة ضمن مبادرة "السداد النقدي الفوري"
  • انتفاضة حكومية ضد سمماسرة الحج
الجريدة الورقية