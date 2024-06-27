اقرأ غدًا بالوفد.. مصر أكبر دولة معنية بالقضية الفلسطينية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر أكبر دولة معنية بالقضية الفلسطينية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- رسميًا.. إلغاء اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية
- "حماس": القاهرة تبذل جهودًا شاقة لوقف الحرب وتقديم المساعدات لأهالي غزة
- مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال الأطفال الفلسطينيين مرضى السرطان
- الجوع يدفع الأشقاء في السودان إلى أكل أوراق الأشجار
- 150 ألف قتيل و10 ملايين نازح.. و"هيومان ووتش" تطالب بنشر قوات دولية المخزون
- يكفي 6 أشهر "المصيلحي": ثبات أسعار السلع التموينية
- صرف 3 مليارات جنيه لصالح 362 شركة مصدرة ضمن مبادرة "السداد النقدي الفوري"
- انتفاضة حكومية ضد سمماسرة الحج