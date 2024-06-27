الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم البرتغال السابق: لاعبو أوروبا حاليًا يفتقدوا جهد وإصرار الأجيال السابقة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث روي باروس نجم منتخب البرتغال وفرق يوفنتوس وموناكو وبورتو السابق  عن النسخة الحالية من بطولة اليورو ، الجارية فعالياتها بدولة ألمانيا.
 

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رابطة الأندية تعاقب الزمالك بعد رفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي

وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس : هذه النسخة الحالية ليست الافضل فنيا بين نسخ بطولات كأس أمم أوروبا ، والاجيال الحالية للمنتخبات الاوروبية لم تعد تمتلك الروح والجهد الكبير الذي كان يبذله اللاعبون في الاجيال السابقة الجماهير البرتغالية واثقة من فوز منتخب بلادها بلقب اليورو في ألمانيا ، ونحن لدينا فريق يضم افضل اللاعبين الذين يلعبون في اكبر الاندية بالدوريات الاوروبية .
ارشح منتخبات اسبانيا وانجلترا للمنافسة بقوة على حصد لقب أمم أوروبا ٢٠٢٤ بفضل امتلاكهم الطموح الكبير لتحقيق البطولة .
وواصل أعرف جوزيه جوميز مدرب الزمالك جيدا ، واتمنى ان ينجح في تجربته ويغير من شكل فريق الزمالك للأفضل بفضل تعليماته الفنية.

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