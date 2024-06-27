آخر تحديث.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس.. واصل سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية والسوق السوداء، تذبذبا، حيث إنه شهد استقرارا في البنوك وتراجعا في السوق الموازية الأيام السابقة، مما تسبب هذا التراجع في تساؤلات وبحث حول هذا الانخفاض.

يصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بقيمة 47.97 جنيه للبيع، ويسجل سعر شرائه بقيمة 48.93 جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الخميس، في البنوك والسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لمختلف السلع، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار بحسب القيمة الدولارية

1 دولار 48.93 جنيه.

5 دولارات 244.65 جنيه.

10 دولارات 489.3 جنيه.

25 دولارا 1,223.25 جنيه.

50 دولارا 2,446.5 جنيه.

100 دولار 4,893 جنيه.

150 دولارا 7,339.5 جنيه.

200 دولار 9,786 جنيه.

250 دولار 12,232.5 جنيه.

300 دولار 14,679 جنيه.

500 دولار 24,465 جنيه.

700 دولار 34,251 جنيه.

1000 دولار 48,930 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم الخميس

في مصرف أبوظبى الإسلامى يسجل قيمة 48.45 جنيه للشراء 48.35 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي يسجل قيمة 48.43 جنيه للشراء 48.33 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يسجل قيمة 48.43 جنيه للشراء 48.33 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى القطرى يسجل قيمة 48.41 جنيه للشراء 48.31 جنيه للبيع.

في كريدى أجريكول يسجل قيمة 48.43 جنيه للشراء 48.33 جنيه للبيع.

في البنك المركزى يسجل قيمة 48.45 جنيه للشراء 48.311 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري يسجل قيمة 48.43 جنيه للشراء 48.33 جنيه للبيع.

في بنك مصر يسجل قيمة 48.43 جنيه للشراء 48.33 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة يسجل قيمة 48.43 جنيه للشراء 48.33 جنيه للبيع.

100 دولار كام مصري في السوق السوداء؟

كما يتم تداول الكثير من الأسئلة حول 100 دولار كام مصري في السوق السوداء؟ حيث يصل اليوم سعر 100 دولار أمريكي في السوق الموازي بقيمة 4,893 جنيه مصري، حيث لم يشهد سعر الدولار أي تغييرات جديدة خلال الساعات الأخيرة منذ آخر انخفاض سجله في السوق السوداء.