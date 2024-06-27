الجمعة 28 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صفد تحترق والنار تصل للمستوطنات المحيطة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت النيران التي نشبت بعد صلية الصواريخ الشمالية، إلى عدة مستوطنات في صفد، وجهود للسيطرة على الحرائق.

أعلنت بلدية صفد، انقطاع التيار الكهربائي عقب قصف عشرات الصواريخ التي أطلقت من شمال لبنان على المدينة ، وتصاعد الدخان من منطقة عين زيتيم قرب صفد.

وذكر موقع حدشوت بزمان العبري، أن الإصابات خطيرة في صفد عقب سقوط صاروخ، وفرق الإطفاء تخرج للتعامل مع حريقين في المنطقة.

كما أفادت وسائل عبرية، بأن حريق نشب في  في مستوطنة بيريا، وانقطاع للكهرباء بعد صلية الصواريخ الأخيرة .

 

حزب الله يستهدف صفد

وأعلنت وسائل عبرية، أن ما بين 50 إلى 60 صاروخًا تم إطلاقهم في القصف الأخير من لبنان، على صفد، وإصابات بين المستوطنين.

وأضافت، أن التيار الكهربائي انقطاع عن منطقة القيادة الشمالية، وانفجارات عنيفة تهز صفد.

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