إشادة برلماني بالبنية الإنشائية لوزارة الشباب وصدارة المصريين لمختلف الالعاب

أكد النائب عمر وطني ، عضو مجلس النواب ، إن وزارة الشباب حققت طفرة إنشائية في البنية الشبابية والرياضية وأحدثت تطوير شامل اخلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وزير الشباب

وأشاد وطني ، في تصريحات صحفية اليوم ، بالإنجازات التي حققها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والتى تضمنت انشاء وتطوير أكثر من 4282 ملعباً لكرة القدم وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية والرياضية وتطوير 14 استاد رياضي.

وأشار إلي أن إنشاء وتطوير شامل لعدد 1039 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فيما تم إنشاء 266 مركز شباب جديد ضمن المرحلة الثانية للمشروع وتطوير شامل لعدد 760 مركز شباب، يعكس اهتمام وزير الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأوضح النائب عمر وطني إن الرياضة المصرية شهدت تطورا وتفوقا ملحوظا بحصول ابطال مصر على أكثر من (2800) ميدالية متنوعة ما بين في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية وتصدر التصنيف العالمي للعديد من اللعبات وخاصة الفردية.

تذليل كافة الصعوبات

واوضح أن وزير الشباب ، حقق طفرة كبيرة علي مستوي الرياضة المصرية، خاصة أنه يحرص علي تذليل كافة الصعوبات سواء أمام المنتخبات القومية أو الأندية ، وهو ما انعكس علي تصدر منتخب مصر لمجموعته في تصفيات كأس العالم ، ووجود بعثة مصرية مشرفة في مختلف الألعاب في أولمبياد باريس ، فضلا عن تحقيق ناديي الأهلي والزمالك بطولاتي ابطال افريقيا والكونفيدرالية.