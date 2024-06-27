الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جلسة بين جوزيه ومعاونيه على هامش مران الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

‏عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. 
 

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وشهدت الجلسة التنسيق في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعداداً للمباريات المقبلة.

 واطلع المدير الفني من معاونيه على التقارير للفنية والبدنية الخاصة باللاعبين عن الفترة الماضية.
 وفي سياق متصل حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على الاطمئنان من جواو ميجيل مخطط الأحمال على حالة اللاعبين البدنية.

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