محافظ المنيا يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

جاء فيها" يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات ، بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو... التي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي ، تحت قيادتكم الرشيدة أعادها الله على فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقي والإزدهار، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم ، إنه نعم المولى ونعم النصير" .

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء ، كما تقدم سيادته بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المنيا ، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإنطلاق ثورة 30 يونيو المجيدة، لإسترداد الوطن ، واستكمال مسيرة البناء و التنمية ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالخير والتقدم والإزدهار.