مصرع وإصابة 20 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة بالمنيا

شهدت إحدى قرى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس ، مشاجرة طاحنة بين عائلتين بإستخدام الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة تجدد خلافات قديمة بينهما، وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثامين داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

وكانت البداية، عندما تلقي اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العميد علاء جلال مفتش مباحث جنوب المحافظة ، تتضمن وقوع مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز ملوي ، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل على الفور، انتقل على الفور اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، والعميد علاء جلال مفتش مباحث الجنوب والرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز، وقود امنية، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بإصابات متنوعة ، ما بين كدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الإرتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم إيداع الجثامين داخل المشرحة لإعداد التقرير الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع المشاجرة هي تجدد خلافات قديمة بين عائلتين، وتم القبض علي عدد من العائلتين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وانتدبت النيابة العامة بمركز ملوى، مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين ، واصدار شهادات الوفاة، وفرضت مديرية الأمن بالمنيا تواجدا شرطيا لمنع تجدد المشاجرات .