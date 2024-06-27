رونالدو خارج التشكيل المثالي لدور المجموعات في يورو 2024

انتهى دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، مُسفرًا عن تأهل 16 منتخبًا إلى الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الـ16، الذي ستنطلق منافساته يوم السبت 29 يونيو.

ويشهد الدور المقبل مواجهات نارية بين كبار القارة، ولكن ستكون المباراة الأكثر قوة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، تكرارا لمواجهة نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

التشكيل المثالي لـ دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

وأصدر الاتحاد الأوروبي التشكيل المثالي لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا، حيث أُسدل الستار على الدور الأول للبطولة.

ويملك منتخب إسبانيا نصيب الأسد في التشكيل المثالي لدور المجموعات في يورو 2024، حيث يتواجد 4 لاعبين من تشكيل الماتادور وفقًا لـ365Scores، بينما يحضر منتخب ألمانيا صاحب الأرض بثنائي فقط وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيل.

حراسة المرمى: مامارداشفيلي “جورجيا”.

خط الدفاع: كالافيوري ” إيطاليا” -لي نورماند “إسبانيا” – بيبي “البرتغال”.

خط الوسط: فابيان رويز “إسبانيا” – إلكاي جوندوجان “ألمانيا” – كانتي “فرنسا” – جمال موسيالا “ألمانيا”.

خط الهجوم: لامين يامال “إسبانيا” – ميكاوتادزي “جورجيا” – نيكو ويليامز “إسبانيا”.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات دور الـ 16من بطولة يورو 2024 يوم السبت 29 يونيو وذلك بإقامة مباراتين، حيث سيلاقي منتخب إيطاليا نظيره منتخب سويسرا، بينما يواجه منتخب ألمانيا نظيره الدنمارك.

ألمانيا تحدد بديل روديجير قبل مواجهة الدنمارك

نجح منتخب ألمانيا في التأهل لثمن نهائي بطولة يورو 2024 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وذلك بعد تحقيق انتصارين وتعادل وحيد كان ضد منتخب سويسرا في الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب ألمانيا نظيره الدنمارك، يوم السبت 29 يونيو، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

تُقام المباراة بين منتخبي ألمانيا والدنمارك في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن وجود شكوك حول مشاركة أنطونيو روديجير مع منتخب ألمانيا خلال المباراة المقبلة ضد الدنمارك بعد غيابه عن المران أمس، بسبب الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة سويسرا في دور المجموعات بـ يورو 2024.

ومن جانبه، قال رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا في تصريحات صحفية: “قادرون على تعويض غياب أنطونيو روديجير إذا حدث ذلك، فهناك لاعبين مميزين في هذا المركز”.

وتابع: “لدينا روح تجعلنا نتغلب على كل الظروف التي تواجهنا، وهذه الروح ستتغلب على غياب أي لاعب عن الفريق في المباريات المقبلة، والهدف هو التأهل دون النظر لمن سيشارك ومن سيغيب”.

وأكمل المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا: “لدينا نيكو شلوتربيك يمكنه اللعب في هذا المركز، وهو قدم مستوى رائع في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند، وأيضًا فالديمار أنطون الذي يريده العديد من الأندية، ولكن هذا سيعود في النهاية لـ ناجلسمان مدرب الفريق”.