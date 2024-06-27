قصور الثقافة تختتم عروض هفتان وريان بأسوان ضمن مسرح الطفل

يشهد قصر ثقافة كوم أمبو، اليوم الليلة الأخيرة للعرض المسرحي "هفتان وريان" ضمن عروض مسرح الطفل المجانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة أسوان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض من تأليف أحمد زكريا، وإخراج محمد طاهر برعي، وتم تقديمه على مدار 10 ليال على مسرح القصر، وتدور أحداثه حول "هفتان" الذي يحاول مساعدة صديقه "ريان" خلال رحلة بحثه عن "العسل" لعلاج والدته المريضة، وخلال الرحلة يتعرض الصديقين لمهاجمة من الدبابير، الأمر الذي يمنعهم من مهمتهم، فتحاول ملكة النحل مساعدتهم لإحضار الرحيق من مملكة الزهور، ولكنهم يجدوا مياه النهر قد تلوثت بفعل الإنسان، وتحدث المفاجأة وينادي النهر الغيمات، ويسقط المطر، ويتمكن هفتان من جمع العسل مع صديقه بعد أن ترتوي الزهور.

"هفتان وريان" موسيقى وألحان عبد الباري عبد العزيز، ديكور فتحي مرزوق، تصميم استعراضات محمد جابر، ومخرج منفذ علي عبد الجواد.

أداء تمثيلي: عمر أحمد، يوسف محمود، هشام عمر، عمر صالح، هاجر أحمد، منة الله محمد، يارا نصر، بسملة علاء، لوجين حسان، جميلة نور حمدي، أحمد أبو الحسن، عبد الله أحمد، ريتال أحمد، محمود يونس، ياسمين نصر، مؤمن شاذلي، ملك طواب، أروى محمد، ورودينا محمد.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدم بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف سليم.

وشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، مهندس الديكور محمود جمال، وشيرين عبد المولى مقرر اللجنة.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي لعروض مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته.

ختام المهرجان الختامي

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء بعد غد السبت، حفل ختام وإعلان جوائز الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، منذ 8 يونيو الحالي على مسرحي السامر، وقصر ثقافة روض الفرج.

يتضمن حفل الختام فقرات فنية، وفقرة تكريم لمسرحيين ونقاد وللمشاركين في إعداد وتنفيذ المهرجان، ثم إعلان نتائج مهرجان التجارب، ونتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.

المهرجان تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من إجمالي 116 عرضا هذا الموسم.

والعروض التي قدمها المهرجان هي جميلة" لفرقة قومية بورسعيد، "دوار بحر" لفرقة عين حلوان، "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة قومية المنصورة، "انترو ميتزو" لفرقة قومية كفر الشيخ، "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر، "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، "اللعبة" لفرقة سوهاج القومية، "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، "مريد" لفرقة قومية قنا، "كيبوتس" لقصر ثقافة الزقازيق، "ملحمة السراب" لفرقة الشرقية القومية، "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية، "ابن الايه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية"، "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، "يا عزيز عيني" لفرقة طنطا المسرحية، "السد" لفرقة قومية البحيرة"، "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية، "طبيب رغم أنفه" لفرقة قومية المنوفية، "ثورة الفلاحين" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية.

وتستكمل فعاليات المهرجان اليوم وغدا بعروض "مركب بلا صياد" لفرقة قومية الفيوم، "اه يا ليل يا قمر" لفرقة أسوان القومية، "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط.

وتكونت لجنة التحكيم من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، كما صدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان. وشهد المهرجان على مدار أيامه إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.