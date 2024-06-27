محافظ دمياط تدعو للمشاركة بالدورات المجانية بشبكة اليونسكو بمجالات التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة "، بافتتاح الجلسة الافتراضية التى أطلقتها شبكة اليونسكو العالمية، فى إطار أسبوع المهارات المحلية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور عدد من الشباب والعاملين بديوان عام المحافظة بقطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى و الصحة ورواد مكتبة مصر العامة.

حيث تعد تلك الجلسة الثامنة وجاءت تحت عنوان "مدن اليونسكو للتعلم كمحركات للتعلم مدى الحياة ".

وأكدت محافظ دمياط خلال الجلسة على أهمية التعلم لدعم الجهود التى تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية، لافتة الى أن دمياط باعتبارها من المدن التى انضمت إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ، وحصلت على جائزة اليونسكو لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم، بعد النجاح الذى حققه مشروع المدينة الصديقة للنساء، وحققت جهود كبيرة بهذا الملف بما يدعم رؤى التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة التعلم بدمياط لمواجهة التحديات المختلفة.

وأكدت عوض أن مشاركة دمياط بالمؤتمرات التى تعقدها اليونسكو تُعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات للتنفيذ..

ودعت المحافظ أبناء المحافظة على المشاركة بالدورات المجانية التى أعلنت عنها شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، حيث أشارت إلى أنه يتم عقدها أون لاين عبر الانترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار " التعليم من أجل التنمية المستدامة " ، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية هذا ويشار إلى أن الدورات تقدم شهادة رقمية عند الانتهاء بنجاح ومجموعة من دورات تعلم المستقبل التى ترتكز على التعليم من أجل الاستدامة مجاناً للمقيمين فى مدن التعلم التابعة لليونسكو https://futurelearn.com/courses/

لمزيد من المعلومات عن الدورات المتاحة يرجى زيارة https://www.futurelearn.com/courses/collections/unesco-gnlc

ونموذج التسجيل

https://forms.gle/

fhD8bkbHiDnUUNrV7

وفي ذات السياق اعلنت عوض عن تواجد الحملة المكثفة من بدري آمان لجميع المواطنين بداية من سن ١٨ عام وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم . وتشمل الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة: مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة. ومبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد.و ⁠مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم). وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 بدايةً من الساعة 10 صباحاً الي الساعة 6 مساءً بالساحة الشعبية بفارسكور

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