يزيد الوجع ألمًا.. إبراهيم عيسى يستنكر بيان وزارتي "الكهرباء" و"البترول"

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على بيان وزارتي الكهرباء والبترول بشأن تخفيف الأحمال لفترة إضافية، موضحًا أنه رغم هذا من الوارد استمرار وزيري الكهرباء والبترول في الحكومة الجديدة، مشددًا على أنه لا بد من أن نكون أمناء على الدولة المصرية.

بيان وزارتي الكهرباء والبترول قرار يزيد الوجع ألمًا

وشدد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن بيان وزارتي الكهرباء والبترول قرار يزيد الوجع ألمًا، مستنكرًا: "بيعتذروا عن تخفيف الأحمال أمس فقط"، موضحًا أنه اعتذار جاء متأخرًا جدًا، مضيفًا: "ما كنا ننتظر لكي نتلمس أن هناك سياسة جديدة أن يكون هناك اعتراف بالخطأ وليس اعتذار وهو بيان بأس".

وأوضح إبراهيم عيسى أن البيان يؤكد أنه كان هناك خطط موجودة ولكن درجات الحرارة مفاجئتهم"، مشددًا على أن هناك تقرير علمية راصدة للأجواء والمناخ، مؤكدًا أنه تأكيد على أن خطط الحكومة "خائبة" لم يخرج مسئول ويعترف بالتقصير.

وتابع: "عند وضع الخطة لابد من العمل على أسوء الاحتمالات من أجل أن يكون هناك ضمان للاستقرار، ولكن الحكومة المصرية دائمًا ما تصرح على الأمنيات والسقف الأعلى من الأمور وليس على الحقائق، وهناك حالة من الافتقاد التام للتخطيط".

ومن جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة مدة تخفيف الأحمال، قائلا: “الأكثر أهمية من وجود أزمة الكهرباء هو كيفية التعامل في حد ذاته مع الأزمة القائمة، ثم كيف يفاجأ المواطن بالأمر دون إعلان من الكهرباء.. وبعدين أنا مش فاهم إزاي يبقوا 3 ساعات أنا مش عاجبني الوضع دا”

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة mbc مصر، مساء اليوم: "من الواضح أن أزمة الكهرباء لن تتحسن أو يتم حلها حاليا والأمر مرتبط بنقص الطاقة، مشيرًا إلى أن أحدا من مسئولي مجلس الوزراء أو وزارتي الكهرباء والبترول، لا يرغب في الظهور بوسائل الإعلام للحديث عن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بعد قرار مدة التخفيف اليوم وغدا ساعة إضافية.

خارطة طريق توضح كيفية التعامل مع أزمة تخفيف أحمال الكهرباء



وأشار عمرو أديب إلى أن الحكومة عليها إصدار خارطة طريق توضح كيفية التعامل مع أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة المقبلة، وأن تبلغ المواطن بالمواعيد وتعديلها، معقبا: “عاملونا أحسن من كده”.