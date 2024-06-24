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الإثنين 24/يونيو/2024 - 09:58 م 6/24/2024 9:58:07 PM

على مدار التاريخ، هناك أسماء وشخصيات «مهمة»، لا نعرف عنها الكثير، تركت بصماتها على كافة المجالات، لكن المثير للاهتمام أن آخرين نالوا حظًّا عظيمًا من الشُّهرة الواسعة، رغم أنهم في واقع الأمر، لا يستحقون تلك المكانة.

ربما يرجع ذلك إلى أن التاريخ يكتبه دائمًا المنتصرون والمتغلِّبون، أو كما يقول الشاعر اللبناني الراحل «جورج جرداق»: «في تاريخ الشرق كما هي الحال في تاريخ البشر جميعًا، غزاة ومجرمون، ولصوص محترفون، وأغبياء وتافهون، شاء منطق العصور القديمة أن يجعل منهم في حياتهم ملوكًا وقادة، وأصحاب قول فصل وأمر مطاع، وأن يصنع منهم بعد هلاكهم أبطالًا وعظماء، فخلع عليهم في الحالتين الألقاب الضخمة بغير حساب».

الآن بكل أسف، نعيش زمانًا كثرت فيه المسميات والألقاب، حتى أصبح الإسراف في منحها واستخدامها أمرًا شائعًا ومألوفًا، لتفقد رونقها وقوتها، ولا تعكس معناها الحقيقي، وبالتالي أصبح مَنْحها مباحًا ومستباحًا «لكل من هب ودب»، من دون أي اعتبار أو ضوابط!

في الرياضة والفن والثقافة والإعلام والسياسة.. وحتى الدين، وغيرها من المجالات، نتابع دائمًا إطلاق المسميات والألقاب على «المشاهير»، خصوصًا هؤلاء الذين يُطلق عليهم بأنهم «أساطير»، أي أن ما قَدَّموه أشبه بالخيال والمعجزة أو غير المسبوق!

ربما لو قُدِّر لك وبحثت قليلًا في مسيرة هذا «المشهور الأسطورة»، لوجدت ما قدمه شيئًا عاديًّا، أو أقل من العادي، بل قد تجد كثيرين لا حصر لهم، قَدَّموا أفضل منه، وسجلوا أرقامًا كبيرة، وقاموا بأعمال خالدة، على المستويين التخصصي والإنساني.

نتصور أن منع هؤلاء «المشاهير»، من احتلال الفضاء العام للقيم والتأثير على الناس، أصبح ضرورة إنسانية وأخلاقية، لأن ثمة فارقًا كبيرًا ما بين ألقاب في الماضي، استحقها البعض عن جدارة، بحب الناس، وبما قدَّموه، وكثيرين من الأسماء المشهورة على الساحة الآن، الذين معهم فقدت الشُّهْرَة قيمتها وبريقها.

يقينًا تصعب المقارنات، بين الماضي والحاضر، لأن ما نراه الآن ليس سوى مجرد أسماء خاوية، لا تستحق ما يُطلق عليها من ألقاب، مقارنة بآخرين حقيقيين، لا يحتاجون أن تضع ألقابًا لهم حتى تعرف مَن هم، لأنهم ألقاب بأنفسهم.

لذلك نرى أن الشُّهرة «النافعة» لا تهوى من يطلبها أو يسعى إليها، كما أنها ليست بالألقاب أو المسميات، لأنها بالضرورة تحمل في طيَّاتها مسؤولية ضخمة لا يُستهان بها، وليست «مصنوعة» أو «مدفوعة» أو «مُوَجَّهة».

أخيرًا.. إن صناعة «الأساطير الوهمية» بالأسماء والألقاب أسفرت عن ظاهرة المغالاة في «عبادة المشاهير»، ومنحهم مكانة غير مستحَقَّة، ولكن يبقى للرجل ـ بحسب «كونفوشيوس» ـ ثلاثة أسماء: «الاسم الذي يرثه، والذي أعطاه له أبواه، أو الذي يصنعه لنفسه».

فصل الخطاب:

تقول الفيلسوفة اليونانية «هيباتيا»: «الخرافات يجب أن تُدَرَّس كخرافات، والأساطير كأساطير، أما تقديم الأساطير على أنها حقائق فذلك شيء مؤلم»!

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